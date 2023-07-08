Başkan Kocaman Kartepelilerin mutluluklarını paylaşıyor
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, genç çiftleri nikahlarında çocukları ise sünnet törenlerinde yalnız bırakmıyor.
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, genç çiftleri nikahlarında çocukları ise sünnet törenlerinde yalnız bırakmıyor.
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, hemşehrilerinin mutlu gününde yanında olmaya devam ediyor. Kartepe’de mutluluğa adım atanların nikahını kıyan Başkan Kocaman, çiftlere mutluluklar dileyerek hediye verdi. Çocukların sünnet cemiyetine de katılan ve onları yalnız bırakmayan Başkan Kocaman, hayırlı olsun temennisinde bulundu.