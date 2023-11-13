Başkan Kocaman meclis üyelerine ayva dağıttı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin kasım ayı olağan meclis toplantısı sonrasında üyelere Eşme ayvası dağıttı.

Kartepe’nin tescilli markası Eşme ayvası, iç piyasanın yanı sıra başta Almanya, Danimarka ve Arap ülkeleri olmak üzere 13 ülkeye ihraç ediliyor. Meclis üyelerine ayva dağıtan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kartepe’mizin en önemli tarımsal ürünlerinden olan Eşme ayvasını bugün Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerimize ikram ettik. Kartepe’miz turizmin yanı sıra tarım ürünlerinde de bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Eşme ayvasına olan ilginin her geçen gün artması bizleri sevindirmektedir. 13 ülkeye ihraç edilen Eşme ayvamızın üretim kapasitesini arttırmayı hedefliyoruz" dedi.