Başkan Koçer'den Berberlere Kural Hassasiyeti Çağrısı

Silivri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuray Koçer, erkek berberlerinin Pazar günleri kapalı olması yönünde 1 Ekim 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren kararı kamuoyuna duyurdu. Koçer, bu uygulamanın tüm berberler için geçerli olması gerektiğini vurgulayarak, alışveriş merkezlerinde (AVM) bulunan berberlerin açık kalabileceği yönündeki kararın tartışma yarattığını belirtti.

Başkan Koçer, “Eğer berberler Pazar günleri kapatılacaksa, AVM’deki berberler de dahil herkesin kapalı olması gerektiğini düşünüyorum. Eşit ve adil bir düzenleme yapılmalı” dedi. Koçer, konuyla ilgili olarak berber esnafından geri bildirim alacaklarını ve uygulamanın esnafların görüşleri doğrultusunda şekilleneceğini ifade etti.

Bazı berberlerin yasağa uyduğunu, ancak istisnalar bulunduğunu belirten Koçer, özellikle Çorlu Durağı ve Kiptaş'ta bazı berberlerin kurallara riayet etmediğini dile getirdi. Zabıta ve polis denetimlerine rağmen bu bölgelerde kurallara uymayan esnafların bulunduğunu vurgulayan Koçer, tüm berberleri yasalara uygun hareket etmeye davet etti.

Koçer, “Birbirimize karşı kırıcı davranmadan, yasaya uyarak çalışalım. Tüm esnafımıza bol kazançlar diliyorum” şeklinde konuştu. Kararın önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirilmesi ve esnafların geri bildirimleri doğrultusunda düzenlemelerin netleştirilmesi bekleniyor.