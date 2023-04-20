Başkan Köken, Ramazan'ın son gününde Balkanlılarla bir araya geldi

Ramazan’ın bir başka güzel geçtiği Eyüpsultan’da, Eyüpsultan Belediyesi, Türkiye’nin dört bir yanından gelen misafirlerini en güzel şekilde ağırlayıp iftar sofraları kurarken Balkanlardaki kardeşleri de unutmadı. Eyüpsultan Belediyesi, paylaşmanın, dayanışmanın ve sabrın ayı Ramazan ayında, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in de katılımlarıyla Gostivar’da iftar sofrası kurup, ziyaretler gerçekleştirdi.

Başkan Deniz Köken, Gostivar’da okul ve esnaf ziyaretleri yaptı

İlk olarak Gostivar’da bulunan Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu’nu ziyaret eden, Başkan Deniz Köken, burada bilgisayar sınıfının açılışını yaptı. Öğrencilerle bol bol sohbet eden Başkan Deniz Köken okul ziyaretinin ardından ise yine Gostivar’da esnaf ziyaretleri yaptı.

Binlerce Evlad-ı Fatihan dev iftar sofrasında buluştu

Ziyaretlerin ardından Başkan Deniz Köken, Gostivar Spor Salonu’nda birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği, Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen 1000 kişilik iftar programına katıldı. Binlerce Evlad-ı Fatihan kardeşin, komşuluk, kardeşlik duyguları içerisinde oturulan gönül sofrasında hep birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı. İftar programı sonrası Aşağı Baynasa Köyü’nde kılınan teravih namazı sonrası, çaylar içilerek sohbetler edildi. Buradan Kalkandelen’e geçen Başkan Deniz Köken, Kalkandelen Teşkilat Binası’nda düzenlenen sahur programına da katılarak Balkanlardaki kardeşlerimize veda etti.

“Türkiye’nin onlar için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bizlere gösterdiler”

Gostivar’dan unutulmayacak hatıralar ve duygu dolu anlar yaşadıklarını ifade eden Başkan Deniz Köken, bu anlamlı geziyle ilgili görüşlerini şu sözlerle paylaştı: “Üsküp’e, Gostivar’a, Kalkandelen’e gittik. Gostivar’da büyük bir iftar yaptık. Aşağı Banisa’da teravih namazı kılıp, kahvehane ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Kalkandelen Belediye Başkanı Bilal Kasami ile sahur programı yaptık. Burada gördük ki Türkiye’yi özlüyorlar; Türkiye’deki kardeşlerimiz de buraları özlüyor. Bu köprüyü biraz daha sıklaştırmamız lazım. Üst düzeyde ilgi vardı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a herkes selamlarını iletti. Türkiye’nin onlar için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bizlere göstermiş oldular.”