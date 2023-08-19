Başkan konutuna veda etti, Süleyman Çelebi külliyesi için ilk kazma vuruldu

Bursa’da 1960 yılından bugüne kadar Büyükşehir Belediye Başkanları tarafından kullanılan ‘Başkanlık Konutu’nun yıkılarak ‘Süleyman Çelebi Külliyesi’ne dönüştürüleceği proje, ilk kepçenin vurulmasıyla start aldı. Mekanın aslına rücu etmesi noktasında bir karar aldıklarını söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa’nın birçok değeri var ama özellikle Süleyman Çelebi ve Mevlid-i Şerif’in anlaşılması adına güzel bir mekana aracılık etmek, çorbada tuzumuzun olması bizim için son derece büyük bir mutluluk” dedi. Başkanlık konutuna veda eden Alinur Aktaş ve ailesi Nilüfer’de şahsına ait konuta taşındı.

Bursa’da altyapıdan üstyapıya kadar birçok alanda çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi, şehre yeni yaşam alanları kazandırmak için de kolları sıvadı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın iradesiyle hazırlanan, 1960 yılından bugüne Bursa’da görev yapmış Büyükşehir Belediye Başkanları tarafından kullanılan ve kendisinin ailesiyle yaşadığı ‘Başkanlık Konutu’nun yıkılarak yerine ‘Süleyman Çelebi Külliyesi’nin yapılacağı proje ilk kazmanın vurulmasıyla start aldı. İlk kez Kasım 2021’de Başkan Alinur Aktaş tarafından duyurulan proje kapsamında Millet Bahçesi, Siyer ve Mevlid-i Şerif Merkezi, mescid, kitap-kafe ve dinlenme alanları yer alacak. 28 bin metrekarelik alandaki tasarım ve proje çalışmaları Yüksek Mimar Hilmi Şenalp tarafından yürütülüyor.

2022 Süleyman Çelebi Yılı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gazetecilerle Başkanlık Konutu’nda biraraya gelerek proje hakkında detaylı bilgi verdi. Alanı gazetecilerle birlikte geçen Başkan Alinur Aktaş, daha sonra ailesiyle birlikte son kez konutun önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Bursa için ‘maneviyatlı şehir’ dediğini hatırlatan Başkan Alinur Aktaş, Bursa’nın Molla Fenari, Emir Sultan, Muhammed Üftade, İsmail Hakkı Bursevi, Somuncu Baba, Lamii Çelebi, Molla Hüsrev, Geyikli Baba gibi isimlerin manevi olarak mimarlık yaptığı bir şehir olduğunu söyledi. Bu mimarlardan birisinin de Mevlit yazarı ve Ulu Cami’nin ilk imamı olan Süleyman Çelebi hazretleri olduğunu belirten Başkan Aktaş, “Mevlit, özellikle Türk dünyasının İslam’ı muhafaza etmesinde çok önemli bir yere sahiptir. Geçen yıl Mevlid-i şerif yazarı Süleyman Çelebi’nin vefatının 600. yıl dönümüydü. 2022 yılı Süleyman Çelebi yılı olarak UNESCO’nun programına alındı. Cumhurbaşkanımız tarafından da geçen yıl Süleyman Çelebi yılı ilan edildi. Cumhurbaşkanımıza bu projeyi anlattığımız da alınan kararın da tabir yerindeyse kaymağı gibi oldu. Bizler de Bursa olarak 2022’de sempozyumlar, sergiler, Mevlid-i şerif programları gibi etkinliklerle hem yurt içinde hem yurt dışında Süleyman Çelebi’yi anmayla alakalı törenler düzenledik” diye konuştu.

Mekan aslına rücu etti

Daha önce de Süleyman Çelebi’nin Türbesi’nin de bulunduğu alana ‘Süleyman Çelebi Külliyesi’ kazandıracaklarının müjdesini verdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, proje içerisinde sadece bu alanın bulunmadığını, 28 dönümlük bir alan olduğunu hatırlattı. Şuan birbirinden kopuk bölümler olduğu için alanın bir bütün olarak düşünülemediğini anlatan Başkan Aktaş, alanın içerisinde Hacivat Karagöz Müzesi, bir sivil toplum örgütünün kullandığı alan, Süleyman Çelebi hazretlerinin türbesi ve üst tarafta yeşil alanlar bulunduğunu söyledi. Burasını bir bütün olarak düzenleyeceklerini dile getiren Başkan Aktaş, “İçerisinde gençlik merkezinin de bulunduğu 28 bin metrekarelik bir millet bahçesini Çekirge gibi Bursa’nın en özel lokasyonlarından birinde halkımıza kazandıracağız. Bu zaten şehrin de bir beklentisiydi. Bu beklentiyi yerine getirmek adına bu kararı ilk aldığımızda yaklaşık 6 ay konutu başka yerde yapmak için yer aradık. Nilüfer tarafından bir su deposunun bahçesinde ve farklı bölgeleri taradık. Daha sonra Genel Sekreterimizle yaptığımız bir sohbette, ‘Valiler veya üst düzey bazı bürokratlar da konutlarda oturuyor. Ama onlar bir şehirden gelip başka şehre gidiyorlar. Ama belediye başkanları zaten o şehirlerde yaşarlar. Zaten yaşadıkları bir ortam vardır’ gibi bir fikir konuşuldu. Dolayısıyla olması gerekeni yerine getirdik diye düşünüyorum. Bugüne kadar burada kalmış, hizmet etmiş belediye başkanlarımızı rahmetle anıyorum. Hepsi bu şehre değer kattılar. Bursa, Bursa olduysa muhakkak onların destek ve katkıları var. Ama mekanın da aslına rücu etmesi noktasında bir kararımız oldu” dedi.

“Gecikmiş bir kararı yerine getirmek bana nasip oldu”

Yeni bir konut yaparak oraya geçme imkanı varken bu projeden vazgeçtiğini anlatan Başkan Aktaş, bu süreçte kendisine destek olan eşine ve çocuklarına da teşekkür etti. Yaklaşık iki yıl uğraştıktan sonra daha mütevazi olarak yaptıkları kendi evlerine taşındıklarını anlatan Başkan Aktaş, “Bir haftadır da oraya ikamet ediyoruz. Artık yıkım süreci de burada başlamış olacak. Proje için kısa sürede değerli isimlerden oluşan bir heyet oluşturduk. Heyette yer alan Hayrettin Akpınar’a da teşekkür ediyorum. Yüksek Mimar Hilmi Şenalp tarafından yürütülen projeyle içerisinde millet bahçesi, Siyer ve Mevlid-i Şerif merkezi, mescid, kitap-kafe ve dinlenme alanları yer alacak. Bursa’ya kazandırılmış bir proje olacak. Yıkım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte projeyi hemen uygulamaya geçeceğiz. Proje sayesinde burası özellikle gençlerin doya doya istifade edeceği bir alan olacak. Bursa’nın birçok değeri var ama özellikle Süleyman Çelebi ve Mevlid-i Şerif’in anlaşılması adına güzel bir mekana aracılık etmek, çorbada tuzumuzun olması bizim için son derece büyük bir mutluluk. Tarihe saygı, ecdada vefa olmazsa olmazlarımızdan. Böyle kutlu bir şehre hizmet etmeyi bana nasip eden Allah’a şükrediyorum. Bunun yanında gecikmiş bir kararı da yerine getirmek bana nasip olduğu için Allah’a hamd ediyorum. İlk günden itibaren bu işe destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bursa’ya ve ülkemize hayırlı olsun” diye konuştu.

Açıklamanın ardından Çırağan Kafenin bulunduğu alandaki otopark kısmının yıkımına başlanmasıyla projeye start verildi.