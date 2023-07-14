Başkan Köse: 'İnsanlarımıza hizmet götürmeye çalışıyoruz'

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Sizler için söz verdiğimiz her bir hizmeti hayata geçirmekten duyduğum mutluluğu dile getirmek istiyorum. Güzel Mamak’ımızın her mahallesine ulaşmaya insanlarımıza hizmet götürmeye çalışıyoruz” dedi.

Mamak Belediyesi, ilçenin dört bir köşesinde açtığı spor salonları ve kompleksleri ile öne çıkıyor. Son olarak Mutlu Ege Millet Bahçesi’nde açık hava spor kompleksi oluşturuldu. Voleybol, basketbol, masa tenisi ve futbol sahası gençlerin ve çocukların hizmetine sunuldu. Antrenman yapmak için kullanılan alanlar, kıyasıya geçen spor karşılaşmalarına da ev sahipliği yapıyor. Gençler spor yaparak hem kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de kötü çevre ve alışkanlıklardan uzak durmuş oluyor.

“Söz verdiğimiz her bir hizmeti hayata geçirmekten mutluyuz”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, vatandaşlar için söz verdikleri hizmetleri hayata geçirmelerinden dolayı mutlu olduklarını kaydederek, “Güzel Mamak’ımızın her mahallesine ulaşmaya insanlarımıza hizmet götürmeye çalışıyoruz. Mamak’ımızın ikinci millet bahçesi Mutlu Ege’de oluşturduğumuz spor kompleksi, spora meraklı gençlerimizin, çocuklarımızın uğrak noktası haline geldi. Bizler spora önem veriyor ve gençlerimizin çocuklarımızın sporla ilgilenmelerini istiyoruz. Bunun için de tesis, salon, kompleksler açıyor; onlara hizmet götürüyoruz. Mutlu Ege Millet Bahçesi’nde oluşturduğumuz spor kompleksine tüm gençlerimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.