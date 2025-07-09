Başkan makamını parka taşıdı

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, makamını ilçede bulunan millet bahçesine taşıdı. Başkan Özel, burada vatandaşlar ile bir araya gelerek istek ve sorunları dinliyor.

Osmanlı’nın ilk başşehri Yenişehir’de Belediye Başkanı Ercan Özel, makamını ilçede bulunan millet bahçesine taşıdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Ercan Özel, "Halkın içinde olmaya, hemşerilerimizin derdini dinlemeye ve çözüm üretmeye devam ediyoruz. Makam odamızı Millet Bahçesine taşıyarak vatandaşlarımızın arasında halkımızı birebir dinliyoruz. Gelen isteklerin çözmek için canla başla çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Vatandaşlar ise, belediye başkanının makamını parka taşıması ve halkla bir araya gelmesinden memnun olduklarını söyledi.