Başkan Makas: '108 yıl önce bu millet bayrağımızın ebediyen göklerde dalgalanacağını tüm cihana göstermiştir'

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, 10 Ağustos Anafartalar Zaferi’nin 108. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

" 10 Ağustos 1915’te Çanakkale destanımızın dönüm noktalarından olan Anafartalar Zaferi’mizin 108. yılı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusu, vatanı için göğüs göğse mücadele ederek, emperyalist güçlerin yurdumuzdaki işgal girişimini bozguna uğratıp, düşmana geçit vermeden zafer destanına dönüştürmüştür. Milli ruhumuzu namütenahi bir fezaya yükseltmiştir. Mehmetçiğimizin uğruna canını verdiği bu topraklar, Dünya tarihinde asırlar boyu unutulmayacak kahramanlıklara sahne olmuştur. 108 yıl önce bu millet bayrağımızın ebediyen göklerde dalgalanacağını tüm cihana göstermiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Anafartalar Savaşını zaferle taçlandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyor, Anafartalar Zaferi’mizin 108. yılını kutluyoruz."