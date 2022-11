Başkan Makas'tan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin her açıdan iyi yetiştirilmeleri, tarihlerini iyi öğrenmeleri, medeniyet değerlerini özümsemeleri, sorumluluk sahibi olmaları, milletimizin istikbâli açısından büyük önem taşımaktadır. Ülkemizin bağımsızlığı, kalkınması, huzur ve refahı için aile ile birlikte yeni neslin eğitiminde en ön safta yer alarak görevlerini en iyi şekilde yapan öğretmenlerimize çok şey borçluyuz” dedi.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin her açıdan iyi yetiştirilmeleri, tarihlerini iyi öğrenmeleri, medeniyet değerlerini özümsemeleri, sorumluluk sahibi olmaları, milletimizin istikbâli açısından büyük önem taşımaktadır. Ülkemizin bağımsızlığı, kalkınması, huzur ve refahı için aile ile birlikte yeni neslin eğitiminde en ön safta yer alarak görevlerini en iyi şekilde yapan öğretmenlerimize çok şey borçluyuz. Ülkemizin geleceğe taşınmasında, 2023 hedeflerine ulaşılmasında, 2053 ve 2071 vizyonunun gerçekleşmesinde rol alacak bireylerin yetiştirilmesinde kıymetli katkıları olan öğretmenlerimiz üstlendikleri sorumluluklarla, her türlü övgü ve takdiri hak ediyor. Öğrencilerine rol model olan, öğrencilerinin kişiliğini, hayata ve insana bakış açısını şekillendiren öğretmenlerimiz, kent merkezinden en ücra köylere kadar görevlerini hakkıyla ve fedakarca yerine getirirken, büyük bir özveriyle topluma da rehberlik ediyor. Ömrünü ve enerjisini çocuklarımız ve gençlerimiz için harcayarak, yarınlarımızı inşa eden baş tacı öğretmenlerimiz her zaman gönlümüzün müstesna bir yerindedir. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale ve yurdumuzun her köşesinde eğitim camiasının binlerce neferi olarak büyük bir aşk ve özveriyle görevlerini yerine getiren öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü yürekten kutluyorum. Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, görevi başında şehit düşen, ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi de rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerine yer verildi.