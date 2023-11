Başkan Makas'tan Öğretmenler Günü mesajı

TAKİP ET

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

İl Başkanı Naim Makas, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yazılı olarak yayımladığı mesajında, "Dünya’nın en kutsal mesleklerinden biri olan öğretmenlik, hoşgörünün ve fedakarlığın her anlamda en yüksek şekilde sergilendiği kutsal bir görevdir. Geleceğimizin teminatı olan kıymetli gençlerimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz, ülkemizin yarınlarının inşasında önemli bir görevi üstlenmektedir. Ülkesinin geleceğini sağlam temeller üzerinde inşa etmek isteyen milletlerin milli şuura sahip nesiller yetiştirmek için büyük bir çaba gösterdiğine şahit oluyoruz. Ailesine, ülkesine ve bu aziz milletin onurlu bir bireyi olarak kendisine karşı sorumluluk duyan, erdemli bir yaşamı her şeyin üstünde tutan genç nesillerin yetişmesinde başrolü oynayan kişiler şüphesiz öğretmenlerimizdir. Çanakkale’mizin ve Ülkemizin her köşesinde fedakârca çalışarak bu ulvi görevi hakkı ile yerine getiren bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyor, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş bütün öğretmenlerimizi şükran ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.