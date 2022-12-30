Başkan Matlı: 'Krizlerin değil, umudun hâkim olduğu bir yıl diliyorum'

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “2023 yılında, ekonomi yönetiminden öncelikli beklentimiz enflasyonun düşürülerek alım gücünün artırılması, fiyat istikrarını sağlayacak enstrümanların devreye alınarak iş dünyasının yatırım, istihdam, üretim ve ihracat iştahını koruyacak destekleri hayata geçirmesidir” dedi.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, 2022 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, iş dünyasının 2023 yılına dair beklentilerini paylaştı. 2022 yılının her açıdan zorlu bir yıl olduğunu dile getiren Özer Matlı, özellikle korona virüs salgınının ekonomilerde oluşturduğu tahribatı Rusya-Ukrayna savaşının daha da derinleştirdiğini belirtti. Ekonomilerdeki küresel durgunluğun yılın ikinci yarısından itibaren çok daha belirgin bir hal aldığını kaydeden Başkan Özer Matlı, “Gıda emtia fiyatlarındaki artışlara ek olarak, maruz kaldığımız kur artışları üretim için gerekli olan ham madde fiyatlarımızı ve dolayısıyla da maliyetlerimizi ciddi ölçüde artırdı. Bunun yanı sıra iş dünyamız, savaşın devam eden etkileri, mevcut enflasyonist ortam, finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar ve küresel iklim değişikliklerinin getirdiği öngörülemez gelişmeler gibi temel problemlerle 2022 yılında mücadele etmek zorunda kaldı” dedi.

Türk iş dünyasının bu süreçte önemli bir sınavdan geçtiğini ifade eden Başkan Özer Matlı, her geçen gün artan riskler ve kırılganlıklara karşın Türkiye ekonomisinin diğer ülke ekonomilerine göre daha az etkilendiğini dile getirdi. İhracat ve büyüme rakamlarının bu başarıyı desteklediğini ifade eden Özer Matlı, “Enflasyon ve girdi maliyetlerinin üretim üzerindeki baskısına rağmen iş dünyamız sahip olduğu dinamizm ile krizlere hızla uyum sağlamıştır. Öyle ki en büyük ihracat pazarımız olan Avrupa ülkelerindeki durgunluk belirtilerine karşın pazar çeşitliliği sayesinde ihracatımızın 250 milyar doları geçmesi ve yılın ilk 9 ayında elde edilen yüzde 6’lık büyüme oranı ekonomide yakaladığımız güçlü performansın göstergesidir” diye konuştu.

Matlı, küresel ticaret hacminin küçülmeye devam ettiği, ülkelere ilişkin 2023 yılı büyüme beklentilerinin azalarak resesyon endişelerinin arttığı bir dönemde, Türkiye’nin önündeki en önemli iki gündem maddesinin yaklaşan seçim süreci ve yüksek enflasyon olduğunu dile getirdi. Bu iki konunun 2023 yılını şekillendireceğine dikkat çeken Başkan Matlı, “Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılında, ekonomi yönetiminden öncelikli beklentimiz enflasyonun düşürülerek alım gücünün artırılması, fiyat istikrarını sağlayacak enstrümanların devreye alınması, üretim girdi maliyetlerini aşağı çekerek iş dünyasının yatırım, istihdam, üretim ve ihracat iştahını koruyacak destekleri hayata geçirmesidir” dedi.

İçinden geçtiğimiz bu zorlu sürecin ancak ve ancak katma değeri yüksek kaliteli üretim ve ihracat ile aşılabileceğini dile getiren Başkan Özer Matlı, “Bu noktada önümüzdeki riskleri çok iyi analiz edip, mevcut iktisadi planlamalarımızı buna göre yapmalıyız. Tarım sektörü başta olmak üzere savunma sanayi ve teknoloji gibi alanlardaki araçlarımızı çeşitlendirip ihracat pazarlarımızı genişletmeliyiz. Unutmayalım ki her zorluk aynı zamanda yeni fırsatları da içinde barındırır. Ekonomi yönetimimizin alacağı önlemlerin de itici gücüyle Türk iş dünyası olarak bu fırsatlara odaklanmalı, birlik ve beraberlik içerisinde, makroekonomik hedeflere ulaşmak adına kararlılıkla çalışmaya ve üretmeye devam etmeliyiz. Bu vesileyle 2023 yılının krizlerin değil, umudun hâkim olduğu bir yıl olmasını temenni ediyor, yeni yılın tüm dünyaya barış, huzur ve bereket getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.