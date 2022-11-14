Başkan Mesut Ergin'den ara tatilde öğrencilere etkinlik daveti

Ayvalık Belediyesi’nin tarafından yenilenen Zeytin ve Zeytinyağı Galerisi ara tatilde tüm öğrencilerin ve ailelerin ziyaretine açık.

Ayvalık’ın en önemli ekonomik değerlerinden zeytin ve zeytinyağı üretiminin tarihten günümüze yansımalarını sağlayan Ayvalık Belediyesi Zeytin ve Zeytinyağı Galeri’si belediye ekiplerince tepeden tırnağa yenilenerek, yeniden ziyarete açıldı. Açılış kurdelesi 17. Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat Festivali’nin başlangıcında kesilen müze, yenilenerek açıldığı günden bugüne ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Galeride, Ayvalık’ta yüzyıllardır yapılan zeytin tarımının tarihçesinde kullanılan pek çok materyal mevcut. Dünyaca ünlü Ayvalık Zeytinyağı’nın geçmişe yolculuğunda; yüzlerce yıl önce kullanılan eski fabrikalara ait zeytin sıkım üniteleri, zeytin toplama gereçleri, zeytinyağı güğümleri, kısaca zeytin ve zeytinyağının geçmişiyle ilgili neredeyse tüm alet ve edevatları ziyaretçiler yakından inceleme şansı buluyor. Galeri içerisinde bulunan Feyza Hepçilingirler Kütüphanesi’nde de birbirinden değerli özenle seçilmiş kitaplar mevcut. Galeri önünde yer alan yeşil alan da Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından peyzajı ve düzenlemesi yapılarak güzel havalarda çimlerin üzerinde kitap keyfi sunuyor. Zeytin ve Zeytinyağı Galeri’si içerisinde yer alan satış mağazasında ziyaretçilere belediye zeytinliklerinden toplanarak sıkılan zeytinyağlarını, kooperatif mutfağında üretici kadınlarca üretilen yöresel lezzetleri ve mahalle evlerinde üretilen sabunlardan, hasırlara birbirinden değerli ürünleri vatandaşlarla buluşturuyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin; “Ayvalık’ın kalbindeki bu eşsiz yerde tüm öğrencilerimizi zeytin ve zeytinyağının geçmişten bugüne tüm serüvenine tanık olmaya davet ediyorum, bu kültürel geziden sonra, Feyza Hepçilingirler kütüphanemizde bulunan birbirinden değerli kitapları inceleyebilir, okuyabilirler hatta ödevlerini burada yapabilirler” dedi.

Bir haftalık ara tatile giren öğrencileri, müzeyi gezip, ardından kütüphanede derslerini çalışmaya davet eden Başkan Ergin, “Kentimizdeki ara tatile giren ilkokullardan, liselere tüm öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi de zeytin galerimize davet ediyorum. Gelin zeytin ve zeytinyağı kültürümüzü burada gelecek kuşaklara anlatalım, aktaralım. Ayrıca öğrencilerimiz zeytin galerisi gezisinden sonra, Feyza Hepçilingirler Kütüphanesi’nde bulunan birbirinden değerli kitapları inceleyebilir, okuyabilir, hatta derslerine burada çalışıp, kaynak olarak da yararlanabilirler. Ayvalık’ın kalbindeki bu eşsiz yerin yenilenip, tekrar bize kucak açmasının mutluluğunu gelin hep birlikte yaşayalım” diye konuştu.