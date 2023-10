Başkan Mesut Üner Gençlerle Anıtkabir'i Ziyaret etti

TAKİP ET

Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘’Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.’’ sözünden hareketle Çatalca’ya Cumhuriyet tarihinin en önemli hizmetlerini kazandırırken her fırsatta yatırımlarının merkezine yarınlarımızın teminatı gençleri konumlandırdığını ifade eden Başkan Mesut Üner’den gençlere yine anlamlı bir jest geldi. Başkan Mesut Üner Çatalca’da 12’inci sınıf öğrencileriyle birlikte döneminde 3’üncü kez Ankara’da Anıtkabir’i ziyaret etti. Böylesine gençlere yapılan değerli jest; ‘’Başkan Mesut Üner’in geleneği her yıl gençlerle Anıtkabir ziyareti.’’ yorumuyla tüm Çatalca halkında büyük alkış aldı.

BAŞKAN MESUT ÜNER’İN HAKLI GURURU

Son kazandığı seçim gecesi yaptığı teşekkür konuşmasında; ‘’Atatürk ilke ve inkılaplarından ayrılmayacağımıza, Cumhuriyet değerlerimize sahip çıkacağımıza söz veriyorum.’’ açıklamasında bulunan Başkan Mesut Üner, dönemi içinde 3’üncü kez Çatalca ilçesindeki 12’inci sınıf öğrencilerini Anıtkabir ziyaretine götürüp, yine sözünü tutmasının haklı gururunu yaşadı.

ÇATALCA GENÇLİĞİNİN HEYECANI GÖRÜLMEYE DEĞERDİ

Atamıza ziyarete hareket için Çatalca’da ki Mehmetçik meydanında toplanan gençlerin sevinci ve heyecanı görülmeye değerdi. Yaklaşık 20 otobüs 800 genç Çatalca’dan Ankara’ya Atamızı ziyaret için yola çıkarken, ilçede yine tarihi bir gün yaşandı. Böylesine önemli ve değerli ziyaret için yola çıkan gençlere Başkan Mesut Üner tarafından üzerinde Atamızın görselinin olduğu sweatshirt hediye edildi ve tüm gençler kendilerine hediye edilen sweatshirtleri giydikten sonra Ankara’ya hareket başladı.

ASLANLI YOLDA ÜÇÜNCÜ KEZ TARİHİ YÜRÜYÜŞ

Çatalca’dan Ankara’ya ulaşan ilçe gençliğini aslanlı yol girişinde Başkan Mesut Üner karşıladı. Karşılama sırasında Çatalca gençlerinin Başkan Mesut Üner’e gösterdiği samimi ilgi ve alaka oldukça dikkat çekti. Çatalca gençliği ile aslanlı yolda buluşan Başkan Mesut Üner, dönemi içinde üçüncü kez büyük bir coşkuyla tarihi aslanlı yoldan Anıtkabir’e doğru yürümeye başladı.

BAŞKAN MESUT ÜNER ANITKABİR’DE RESMİ TÖREN GERÇEKLEŞTİRDİ

Çatalca gençliği ile birlikte ellerinde şanlı bayrağımızla birlikte büyük bir gururla aslanlı yoldan yürüyen Başkan Mesut Üner, Anıtkabir’e ulaştı. Başkan Mesut Üner Anıtkabir’de gençlerle birlikte resmi tören programı gerçekleştirdi.

BAŞKAN MESUT ÜNER: ATAM HAYALİNİ KURDUĞUN TÜRKİYE

Anıtkabir’de gerçekleşen resmi program sırasında Anıtkabir özel defterinde duygularını Başkan Mesut Üner şu sözlerle ifade etti; ‘’Aziz Atatürk. Çatalca Belediye Başkanı olarak, 12’inci sınıf öğrencilerimizle huzuruna geldik. Kurduğun Cumhuriyetin değerlerine bağlı kalarak ilçemizin ve ülkemizin daha muhteşem bir geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Bizler inanıyoruz ki, gençlerimizle yolunda ilerliyor, ilkelerini ve devrimlerini benimsiyor, hayalini kurduğun Türkiye’yi inşa etmek için çalışıyoruz. Onlar Türkiye’nin geleceği aynı zamanda umudu. Onlara inanıyoruz ve güveniyoruz. Ebedi ışığının altında sana minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhun şad olsun. Vatan sana minnettar.’’

BAŞKAN MESUT ÜNER: ATAMIZIN KURDUĞU CUMHURİYETİMİZİN YILMAZ BEKÇİLERİYİZ

Artık bir Mesut Üner geleneği, gençlerle Anıtkabir ziyareti sonunda açıklamalarda bulunan Başkan Mesut Üner; ‘’Göreve geldiğimizde her fırsatta ifade ettik. Çatalcamıza yapacağımız yatırımların merkezinde yarınlarımızın teminatı çocuklarımız ve gençlerimiz olacak dedik. Dediğimizi de yaptık. İlçemize kültür, sanat, spor ve hasılı her alanda Cumhuriyet tarihimize geçen yatırımlar kazandırdık. Ama en önemlisi bu icraatlarımızın başarıya ulaşmasının en önemli sırrı Atamızı, Çatalcamızı, Çocuklarımızı, Gençlerimizi ve Cumhuriyetimizi çok sevmemiz oldu. Dönemimiz içinde Çatalca gençlerimizi üçüncü kez Anıtkabir’e getirmenin haklı gururunu yaşadık. Anıtkabir ziyaretimiz sırasında gençlerimizin Atamıza ve Cumhuriyetimize olan sarsılmaz bağlılığına şahit olmak Çatalcamıza ve ülkemize hizmet yolunda bizlere güç verdi. Bu anlamda tüm gençlerimize yürekten çok teşekkür ediyorum ve tüm Çatalca halkımıza söz veriyorum ebediyen Atamızın kurduğu Cumhuriyetin yılmaz bekçileri olacağız. Tüm halkımızın şimdiden Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı ve Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.’’ dedi.