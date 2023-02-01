Başkan Metin Oral: 'Hersek Lagünü çok değerli bir sulak alandır'

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü’nü kutladı. Oral, "Hersek Lagünü çok değerli bir sulak alandır” dedi.

Başkan Oral, inşası esnasında Osmangazi Köprüsü’ne kavis verdiren, Cumhurbaşkanı kararı ile ’Kesin korunacak hassas alan’ olarak tescillenen 152 hektarlık Hersek Lagünü Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından birisi olduğunu hatırlattı.

Hersek Lagünü’nün Marmara Bölgesi‘nin kuş çeşitliliği açısından en önemli sulak alanlarının başında geldiğini söyleyen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Hersek Lagünü; göl, deniz, bataklık, çayır, orman gibi zengin ekosistemlerden oluşmaktadır. 152 hektarlık yüzeyi ve çevresindeki arazilerle 200 hektar alanda yer alan lagün, yerleşik kuşların olduğu kadar göçmen kuşların da beslenme barınma ve üreme ihtiyaçlarına cevap vermekte. Biz bu alana ’Kuş Oteli’ diyoruz" dedi.

“Düzenli gözlem yapılıyor”

Düzenli olarak gözlem yapıldığını belirten Oral, "Düzenli olarak yapılan gözlem çalışmalarıyla kuş çeşitliliği artmakta, alan, yurt içi ve yurt dışı kuş gözlemcilerinin odağı haline gelmektedir. Son yapılan gözlemlerle Hersek Lagünü’ndeki kuş türü sayısı 250’ye çıkmıştır. Bu sayı da Türkiye sınırları içinde gözlenen kuş türlerinin yarıdan fazlasını oluşturmaktadır. Ayrıca lagünümüz, Önemli Kuş Alanı (ÖKA) statüsüne sahiptir. Ulusal ve uluslararası kuş gözlemcilerinin, fotoğrafçıların ve doğaseverlerin nadir türlere ev sahipliği yapan lagüne ilgisi her geçen gün artmaktadır. Hersek Lagünü, çok değerli bir sulak alan ekosistemidir. Lagün, başta su kuşları olmak üzere pek çok türün barınma, beslenme ve üreme alanı olarak büyük önem taşıyor” diye konuştu.

Sulak alanların korunması adına 2 Şubat 1971 yılında İran’ın Ramsar şehrinde imzalanan sözleşmeye Türkiye de katılmıştır.