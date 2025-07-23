Başkan Mirza, imalathane ve Kapalı Pazar Yeri'nde incelemelerde bulundu

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, belediyeye bağlı imalathane ve Kapalı Pazar Yeri’nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeler sırasında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için ilgili birimlere talimat verildi.

Bandırma Belediyesi’ne bağlı üretim alanlarında sürdürülen iyileştirme ve verimlilik odaklı çalışmaların titizlikle devam ettiğini belirten Başkan Mirza, "İmalathanemizde ve Kapalı Pazar Yerimizde yürüttüğümüz çalışmaları yerinde inceledik. Kapalı Pazar Yerindeki eksikliklerin tamamlanması için talimatlarımızı verdik. Üretim alanlarımızı daha işlevsel, hijyenik ve verimli hale getirmek adına attığımız adımları sürdürüyoruz. Emek veren tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bandırma için üretmeye devam ediyoruz" dedi.

Belediye, üretim kapasitesini artırmak, çalışma alanlarını iyileştirmek ve vatandaşların hizmet aldığı tüm alanlarda kaliteyi yükseltmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.