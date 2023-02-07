Başkan Muhittin Böcek, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile deprem bölgesinde

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte deprem bölgesine gitti. Başkan Böcek, "Yaralarımızı hep birlikte sarmak için depremzede vatandaşlarımızın yanındayız" dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Kahramanmaraş ve Hatay’da 24 kişiyi enkazdan çıkardı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile afet bölgesine gitti. Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na eşlik eden Başkan Muhittin Böcek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile birlikte depremden etkilenen ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Adana ve Hatay’da inceleme yaptı. "Gün birlik günü" çağrısını yineleyen Başkan Böcek, yaraların el birliğiyle sarılması için çalışacaklarını söyledi.

Antalya İtfaiyesinden cansiparane çalışma

Öte yandan, AFAD koordinasyonunda Hatay ve Kahramanmaraş’ta arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, canla başla çalışmaya devam ediyor. Enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşabilmek için zamana karşı büyük bir özveriyle çalışan Büyükşehir ekipleri, Hatay ve Kahramanmaraş’ta dünden bu yana 24 vatandaşı enkazdan sağ olarak çıkardı.

18 yaşındaki Samet kurtarıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye personeli, son olarak Kahramanmaraş’ta yerle bir olan binadan 18 yaşındaki Samet isimli bir genci kurtardı. Saatler süren titiz bir çalışma sonucu enkazdan kurtarılan genç, hastaneye sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesinin genci kurtarma anlarını çevrede bulunan vatandaşlar gözyaşlarıyla izledi.