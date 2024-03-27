Başkan Murat Ercan ve eşi Emine Ercan Sincan Belediyesi kadın çalışanlarıyla iftar yaptı

Sincan Belediyesi Kadın Kadına Aile Sohbetleri, Ramazan ayında da iftar programlarıyla devam ediyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve eşi Emine Ercan Sincan Belediyesinin kadın çalışanlarıyla bir araya gelerek iftar yaptı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın destekleriyle, eşi Emine Ercan’ın öncülüğünde yapılan “Kadın Kadına Aile Sohbetleri” programı kapsamında iftar yemeği düzenlendi. Programa Sincan Belediyesinin tüm birimlerde çalışan kadın personelleri davet edildi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve eşi Emine Ercan kadın çalışanlarla iftar yaptı. Programa ayrıca AK Parti Sincan İlçe Başkanı Mustafa Özcan, AK Parti Sincan İlçe Kadın Kolları Başkanı Nigar Koca da katıldı.

İftar öncesi selamlama konuşması yapan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan şunları söyledi;

“Bu 5 yılda çok şey yaptık. Yüzme havuzu, kreşler, konaklar, Sincan Park, Arasta Sincan gibi büyük projeler ortaya koyduk. Bunlar bırakın ilçe belediyesini büyükşehir belediyesinde görmediğimiz büyüklükteki projeler. Bu bizim gücümüzü, inancımızı gösteriyor. İnşallah seçimden sonra da daha fazlalarını, daha büyüklerini yapacağız. Sincan her şeyin en iyisine layık. Bunları yapabilmek için büyükşehir ve Sincan’da sandıktan güçlü bir şekilde çıkmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımıza rekor sözü verdik. Bu rekoru kıracağız. Burada da hanımefendilerimizin rolü çok büyük. Bizim başarımız, hepimizin başarısı.”

Başkan Murat Ercan’ın eşi Emine Ercan da “Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin Mevla’ya yöneldiği Ramazan ayınız mübarek olsun. Biz kadınlar sevgisiyle, fedakarlığıyla, emeğiyle hayatın her alanında yer almaktayız. Kadınlar hayatın birçok alanında çalışarak sorumluluklar üstlenmektedir. Sizler de belediye çalışanı olarak hem güler yüzünüzle hem samimiyetinizle, emeğinizle Başkanımızın yanında olup ona destek oldunuz. Sizlere teşekkür ediyorum. Ramazanınız mübarek olsun, yaklaşan kadir gecemiz hayırlarla gelsin, bayramınızı da şimdiden tebrik ediyorum” diye konuştu.