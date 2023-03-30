Başkan Murat Köse'den pazar esnafına Ramazan ziyareti

Ankara Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Misket Pazarını ziyaret ederek esnafa bol kazanç diledi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, her Çarşamba kurulan Misket Pazarını ziyaret etti. Açık pazar yerinde esnafla sohbet eden Başkan Murat Köse, onların talep ve önerilerini dinledi. Pazar esnafına hayırlı işler ve bol kazançlar dileyen Başkan Murat Köse, mahalle sakinleri ile sohbet etti.

Pazar ziyaretinde talep ve önerileri tek tek not eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile vatandaşlar fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.