Başkan Murat Köse'ye 'Kent&Başkan' ödülü

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Kent Başkan Ödülleri’nde en başarılı belediye başkanlarından biri oldu.

Kent&Başkan Dergisi tarafından verilen 2023 yılı Kent & Başkan Ödülleri, tüm belediye başkanlarının aday gösterildiği www.kentvebaskanodulleri.comsitesi üzerinden online oylamayla halkın seçtiği en başarılı belediye başkanlarının belirlendiği bir ödül sistemine sahip.

Ankara’nın Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Kent & Başkan Ödülleri kapsamında online halk oylamasında “İç Anadolu Bölgesi Büyükşehir İlçe Belediyesi kategorisinde en başarılı belediye başkanları arasına ismini yazdırdı. Yoğun programları dolayısıyla törene katılamayan Başkan Murat Köse’nin ödülünü Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdurrahman Keleş Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı’nın elinden aldı.

Başkan Murat Köse, “Türkiye genelinde yapılan böyle bir oylamada vatandaşların bizleri seçmesi çok büyük bir onur. 1393 belediye arasından çalışmalarımızla, vatandaşlara hizmetlerimizle seçilmiş olmak ise büyük bir ayrıcalık. Bu noktada oy veren herkese sonra da bizlere bu imkanı sağlayan Kent&Başkan Dergisi’ne teşekkür ediyorum. Mamaklılara ise şunları söylemek istiyorum: Bizler AK Belediyeciliği benimsemiş, hizmetin en iyisini layıkla yerine getiren bir belediye olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Her şeyden önce “belediye işi gönül işi” diyeceğiz ve ihtiyaçlara karşılık vereceğiz. Hem sosyal aktivitelerimizle hem eğitimimizle hem de diğer çalışmalarımızla 7’den 70’e herkese hitap ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Tekrardan böyle bir ödüle layık görüldüğümüz için herkese teşekkür ediyoruz” dedi.