Başkan Mutlu Işıksu: 'Adapazarı'mızın her köşesine aynı özenle yaklaşıyoruz'

Kayrancık, Salmanlı ve Örentepe mahallelerinde vatandaşlarla buluşan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, "Millet Evleri, Sosyal Tesisler-Cemiyet Alanları ve daha birçok hizmetimizle kırsal mahallelerimizde de her sokağa dokunuyor; Adapazarı’mızın her köşesine aynı özenle yaklaşıyoruz" dedi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, Gençlik Kolları Başkanı Emir Can Kocaman, meclis üyeleri ve teşkilat mensuplarıyla birlikte "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programları çerçevesinde Kayrancık, Salmanlı ve Örentepe mahallelerine ziyaret gerçekleştirdi. Her üç mahallenin sakinleriyle buluşan Başkan Işıksu, kırsala dair hassasiyeti ve sosyal yaşamı güçlendiren hizmetleri istişare etti.

Mahalle ziyaretlerinde vatandaşların görüş ve taleplerini dinleyen Başkan Işıksu, programları değerlendirerek, "Kırsal mahallelerimize değer katan çalışmaları hemşehrilerimizle istişare ettik. Millet Evleri, Sosyal Tesisler-Cemiyet Alanları ve daha birçok hizmetimizle kırsal mahallelerimizde de her sokağa dokunuyor; Adapazarı’mızın her köşesine aynı özenle yaklaşıyoruz. Dün ve bugün 6 mahallemizi ziyaret ettik. Çalışmalarımızı anlattık, projelerimizi konuştuk. Hepsinde de hemşehrilerimiz samimiyetle karşıladılar, güzel misafir ettiler. Her adımımızda dualarını hissediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Hep birlikte gayret etmeye, şehrin kalbi Adapazarı’mızı daha da güzelleştirmeye devam inşallah" diye konuştu.

AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan ise, "Mutlu Başkanımızla birlikte belediyemiz, teşkilatlarımız, muhtar ve mahalle başkanlarımız istişareyi önceleyerek 84 mahallemize etkin hizmetler sunmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Birlik ve beraberlik çalışmalarımızı da bereketlendiriyor. Adapazarı’mızda örnek eser ve hizmetlerin devamı için bu muhabbeti koruyarak çok çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.