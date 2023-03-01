Başkan Muzaffer Bıyık: 'Kentsel dönüşümde her türlü kolaylığı sağlayacağız'

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, riskli binalarda kentsel dönüşümü önemsediklerini belirterek, "Belediye olarak üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Yeter ki vatandaşlarımız talep etsin ve kararlı olsun. Kentsel dönüşümde her türlü kolaylığı sağlayacağız" dedi.

Emek Mahallesi’nde 329 dairelik kentsel dönüşümü başarıyla gerçekleştiren Darıca Belediyesi, yeni kentsel dönüşüm projeleri için de özellikle site yönetimleriyle toplantılar düzenliyor. Bu çerçevede, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, site yönetimleri ve vatandaşlarla birebir toplantılarda bir araya geldi. Kentsel dönüşümü vatandaşlarla el birliği ile gerçekleştirmek istediklerini belirten Bıyık, "İnşallah el birliği, gönül birliği ile Darıca’nın daha huzurlu ve güvenli ilçe olması için samimi bir çaba, samimi bir gayretimiz devam ediyor. Daha önce Emek Mahallemizde 329 dairelik örnek bir kentsel dönüşüm projemizi hayata geçirdik. Benzer uygulamaları farklı mahallelerde de yapmak istiyoruz. Tabi bunu yaparken vatandaşlarımızla tam mutabakat halinde el birliği ile gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

"Biz her türlü kolaylığı yapmaya hazırız"

Darıca’yı depreme daha hazır hale getirmek istediklerini de kaydeden Başkan Bıyık, "Amacımız ilçemizin muhtemel bir depreme hazır hale gelmesi ve en az hasarla depremi atlatması. Bunun içinde eski ve riskli binaları dönüştürmemiz gerekiyor. Bu konuda vatandaşlarımızdan da yardım bekliyoruz. Biz her türlü kolaylığı yapmaya hazırız. Yeter ki vatandaşlarımız kentsel dönüşümü talep etsin ve kararlı olsun. Biz hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız hem de Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile işbirliğinde ilçemizi yeniden dönüştürmek için ortak hareket ediyoruz. Kentsel dönüşüm konusunda adım atmak isteyen vatandaşlarımıza belediye olarak biz de her türlü desteği vereceğiz ve yanlarında olacağız. Belediye olarak bizim bu konudan kar elde etmek, kazanç sağlamak gibi bir düşüncemiz yok. Tek amacımız vatandaşlarımızın hayır duasını almak ve daha güvenli yaşam alanları oluşturmak" diye konuştu.