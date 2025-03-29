Başkan Nuray Koçer'den Ramazan Bayramı Mesajı

Silivri Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nuray Koçer, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Ramazan ayının ardından bayramın birleştirici ruhuna vurgu yapan Koçer, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Değerli esnaf kardeşlerim, kıymetli Silivrililer,

Birlikte sofraya oturduğumuz, gönüllerimizi paylaşmanın kıymetini bir kez daha hatırladığımız mübarek Ramazan ayını geride bıraktık. Şimdi bayram sevincini yaşama, kırgınlıkları unutup kucaklaşma zamanı.

Tüm esnaf kardeşlerimin, üyelerimizin ve Silivri’de yaşayan herkesin Ramazan Bayramı’nı yürekten kutluyorum. Sağlıkla, huzurla, bol kazançla geçecek nice bayramlarımız olsun.

Sevdiklerinizle bir arada, gönlünüzce geçireceğiniz bir bayram dilerim.”