Başkan Odabaşı: 'Hiç kimse Kadıköy'de ne içildiğine, ne giyildiğine karışamaz'

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu Büyük Zafer’in 101. yıl dönümü etkinliğinde konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı, gençler için bir “Özgürlüğe kaçış mekanı” olan Kadıköy’de kimsenin ne içtiğine, ne yediğine, ne giydiğine karışılmayacağını vurguladı.

Kadıköy Belediyesi tarafından Kalamış Atatürk Parkı ve Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri Erol Evgin ve Evrencan Gündüz konserleriyle coşkuyla kutlandı.

Emperyalizmin tarihindeki ilk mağlubiyeti

Kalamış Atatürk Parkı’nda düzenlenen Erol Evgin konserinden önce söz alan Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı, günün önemine vurgu yaparak emperyalizme tarihindeki ilk mağlubiyetinin yaşatıldığı 30 Ağustos’un sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için değil, bütün dünya halkları için tarihi bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Yasaklara ve kısıtlamalara rağmen özgürlüğün başkenti Kadıköy

Son dönemde oldukça gündemde olan yasaklar ve kısıtlamalar hakkında da bir açıklama yapan Başkan Odabaşı, “Burası Kadıköy. Burada kimsenin yediğine, giydiğine, içtiğine, yaşam şekline karışmayız. Burası başta gençlerin olmak üzere, bütün İstanbulluların kaçtığı bir özgürlük mekânı. Tekrar hatırlatalım, burası Kadıköy. Burası özgürlüğün, eşitliğin, kardeşliğin, dostluğun başkenti. Burada kimse kimseyi ötekileştirmez, burada kimse kimseyi ayrıştırmaz. Burada herkes eşittir.” Kadıköy’ü kimsenin boyunduruk altına alamayacağını belirterek sözlerine devam eden Başkan Odabaşı şunları söyledi: “Hiç kimse Kadıköy’e gelenlerin yaşam tarzına karışamaz. Kimse Kadıköy’e gelenlerin ne yediğine, ne içtiğine, nasıl davrandığına karışamaz. Her türlü yasaklara, baskılara, kısıtlamalara rağmen Cumhuriyet’in, özgürlüğün, eşitliğin, kardeşliğin ve elbette sanatın tarafında olmaya devam edeceğiz. Yaşasın sanat, yaşasın özgürlük, yaşasın Kadıköy, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti” dedi.

Kadıköy’de 30 Ağustos Erol Evgin ve Evrencan Gündüz’le kutlandı

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen konserlerin ilk durağı Kalamış Atatürk Parkı’nda gerçekleşti. Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin konserinde dört neslin birlikte söylediği şarkılarını seslendirdi. Konserine başlamadan önce 30 Ağustos’un halk tarihinin en önemli zaferi olduğunu vurgulayan sanatçı, “30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi dünya halk tarihinin en önemli meydan savaşlarının başında gelir. Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları Anadolu’yu vatan yapmıştır. Büyük zaferin 101. Yıldönümünde Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitler ve gaziler hepsini şükranla minnetle rahmetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” diye konuştu.

Kadıköy’deki Zafer Bayramı coşkusunu arttıracak konserlerin ikinci durağı ise Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda Kadıköylü sanatçı Evrencan Gündüz’ün gerçekleştirdiği konser oldu. 30 Ağustos’ta Kadıköy’de olmaktan mutlu olduğunu dile getiren Evrencan Gündüz “Kadıköy’de sizlerle beraber olmak ve bu özel günde sizlere müziğimizle eşlik etmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.