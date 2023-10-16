Başkan öğrencilerin kapılarını çaldı

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı öğrencilerin kapılarını çaldı.

Başkan Subaşı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini kazanan ve Bilecik’e yeni gelen öğrencileri evlerinde ziyaret etti. Öğrenciler Belediye Başkan V. Subaşı’nı ağırladı. Şehirde öğrencilere yönelik yapılan projelerden bahseden Subaşı aynı zamanda öğrencilerin taleplerini de dinledi. Başkan Subaşı öğrenciler ile birlikte tatlı yedi, kahve içti. Yapılan bu ziyaretten ve kendilerinin isteklerinin göz ardı edilmemesinden öğrenciler çok memnun kaldığını dile getirdi. Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ile bu anları sosyal medyasında "Tatlı yedik, tatlı konuştuk’’ sözleriyle paylaştı.