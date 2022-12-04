Başkan Oğuz: 'Harcadıkları para 58 milyar fakat Kahramankazan'a kazandırdıkları eser sıfır''

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Maalesef geride kalan 3 buçuk yıllık süreçte Sayın Mansur Yavaş’ın Kahramankazan’ımıza yaptığı tek bir yapı bile yok. Harcadıkları para 58 milyar fakat Kahramankazan’a kazandırdıkları eser sıfır” deyi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İne Mahallesi’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve geldiği günden beri Kahramankazan’a bir tek çivi dahi çakmadığını söyleyen Başkan Oğuz, ”Bu güzel köyümüzde cuma namazımızı kıldık. Köyün içinde yürürken bazı arkadaşlarım buraya yapılan bir eserin tabelasında Ankara Büyükşehir Belediyesi adını görünce sevindiklerini söylediler. Neden sevindiler, çünkü Ankara Büyükşehir Belediyesi buraya bir eser kazandırmış diye. Fakat bu eser 2018 yılında Sayın Mansur Yavaş’ın bugünlerde sıkça eleştirdiği Sayın Melih Gökçek tarafından köyümüze kazandırılmış bir eserdir. Maalesef geride kalan 3 buçuk yıllık süreçte Sayın Mansur Yavaş’ın Kahramankazan’ımıza yaptığı tek bir yapı bile yok. Harcadıkları para 58 milyar fakat Kahramankazan’a kazandırdıkları eser sıfır” diye konuştu.

Başkan Oğuz, İne Mahallesi halkıyla bir araya gelerek sorunlarını da dinledi. Sohbet havasında geçen görüşmede İne Mahallesi’ne yapılan hizmetler ve yatırımlar konuşuldu. Bütün köylere el uzatıp sorunlarını çözmek için gayret ettiklerini söyleyen Başkan Oğuz, ”Tüm köylerimizin yanındayız. Ne ihtiyaçları, eksikleri varsa elimizden geldiğince tamamlamaya çalışıyoruz. Muhtarımla, İne Mahallesi halkıyla bu köyde yaptığımız hizmetleri konuştuk. Ne eksikleri var, ne ihtiyaçları var dinledik. Sorunları çözen, büyüyen ve üreten bir belediyeyiz. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyiz” şeklinde konuştu.