Başkan Oğuz'dan Mansur Yavaş'a tepki: 'Ankara için bir hayal kırıklığıdır, muhafazakar seçmene ihanet etmektedir'

Kahramankazan Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Serhat Oğuz, “Şu anda Mansur Yavaş yakasına CHP rozeti taktı, şehir şehir CHP propagandası yapıyor. Mansur Yavaş Ankara için bir hayal kırıklığıdır. Türk siyaseti için bir hayal kırıklığıdır. İçinden çıktığı milliyetçi ve muhafazakâr seçmene ihanet etmektedir” dedi.

Kahramankazan Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Serhat Oğuz, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek için mitinglere katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a tepki gösterdi. Mansur Yavaş’ın daha önce yaptığı açıklamaları hatırlatan Başkan Oğuz, Yavaş’ın kendisiyle çelişen ifadeleri olduğunu belirtti.

"Şu anda Mansur Yavaş, yakasına CHP rozeti taktı, şehir şehir CHP propagandası yapıyor"

Oğuz, ”Ne diyordu? ’Ben bir kamu görevlisiyim, parti rozetimi çıkardım. Ben şehir şehir gezip propaganda yapamam’ diyordu. Şu anda Mansur Yavaş, yakasına CHP rozeti taktı, şehir şehir CHP propagandası yapıyor. Sayın Mansur Yavaş 2019’da insanlara milliyetçilik dersi veriyordu. O zamanki partisi olan MHP’yi CHP’lileşmekle suçluyordu ama şu anda Mansur Yavaş CHP adına şehir şehir gezip oy istiyor. Şu anda Mansur Yavaş HDP’yi savunur hale geliyor. Şu anda Mansur Yavaş insanlara ham hayal satıyor” dedi.

"Mansur Yavaş Ankara için bir hayal kırıklığıdır"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın EYT ile emekli olan vatandaşların tazminatlarını ödemediğini ifade eden Oğuz, yaşananlara tepki gösterdi. Başkan Oğuz, “Şehir şehir insanlara hayal dağıtmaya devam ediyorlar ama bu insanlar bunu farkında. Mansur Yavaş Ankara için bir hayal kırıklığıdır. Türk siyaseti için bir hayal kırıklığıdır. İçinden çıktığı milliyetçi ve muhafazakar seçmene ihanet etmektedir” dedi.

“Ankara talimatları Amerika’dan Londra tefecilerinden değil aziz milletinden alanı bağrına bastı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkentte gerçekleştirdiği mitinglere katılan Başkan Serhat Oğuz, saha izlenimlerini de aktardı. Oğuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sincan mitingi sonrası açıklamalarda bulundu. Oğuz, Ankaralıların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı büyük Ankara mitinginde bağrına bastığını ifade etti. Oğuz, “Sabah 40 bin vatandaşımız Pursaklar’da mitingdeydi. Mamak ve Altındağ 100 bin, şimdi burada 130 bin vatandaşımız Cumhurbaşkanımızı bağrına bastı. Ankara aslında yerli ve milli olanı bağrına bastı. Yani Ankara talimatları Amerika’dan Londra tefecilerinden değil aziz milletinden alanı bağrına bastı. İnşallah Ankara 14 Mayıs’ta bugüne kadarki en büyük desteğini Cumhurbaşkanımıza vermiş olacak. Bu kalabalık bunun ispatıdır. Bu kalabalığı buraya zorla getiremezsiniz. Yüreklerinde Recep Tayyip Erdoğan sevgisi, bayrak sevgisi olduğu için insanlarımız burada” açıklamasını yaptı.

"İnanın 14 Mayıs’ta bu sefer sandıklar gerçekten patlayacak”

Başkan Oğuz, vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı, samimi bir sevgisi olduğunu kaydetti. Bu sevginin son 2 haftadır daha da arttığını gözlemlediğini ifade eden Oğuz, ”Cumhurbaşkanımız hep soruyor ’Sandıkları patlatıyor muyuz?’ diye. İnanın 14 Mayıs’ta bu sefer sandıklar gerçekten patlayacak” dedi.