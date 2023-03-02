Başkan Oral: 'Deprem ülke gerçeğimizdir'

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, depremin Türkiye’nin gerçeği olduğunun hiç bir zaman unutulmaması gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin zor günler geçirdiğini dile getiren Başkan Oral, “11 ilimizi etkileyen asrın felaketi Kahramanmaraş Depremi’nde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor günleri devletimiz ve milletimiz el ele vererek aşacağız inşallah” diye konuştu.

Başkan Oral, “Binlerce insanımız bu depremde hayatını kaybetti ve yaralandı, binlerce bina yıkıldı. Depremin ülke gerçeği olduğunu bir kez daha hatırlandı. Doğal afetlerde, koordinasyonun, kurtarma çalışmalarının ve kurtarma timlerinin ne derece önemli olduğunu, afet öncesinde alınan tedbirlerin hayat kurtardığını ve kötü sonuçları azalttığını bir kez daha öğrendik” ifadelerini kullandı.