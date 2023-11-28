Başkan Oral, Altınova'da derse girerek ilçeyi tanıttı

Yalova Altınova Belediyesi tarafından ilçedeki okullardaki öğrencilerine yönelik 2017 yılında başlanan İlçe Tanıtım Projesi yeniden start aldı. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Yalova Üniversitesi Altınova Meslek Yüksek Okulu’nda derse girerek, ilçenin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle ilgili bilgi verdi.

Hizmetler ve projeleri anlattı

Başkan Oral, ilk olarak öğrencilere belediyenin tanıtım videosunu izletti, ardından yapılan hizmetler ve projeler hakkında bilgi verdi. Ardından ilçe ile ilgili genel bilgiler veren Başkan Oral, Hersek Lagünü Gölü ve flamingolar, Osmangazi Köprüsü, Çobankale, Hersekzade Ahmet Paşa Külliyesi, Hersek Sahili, mama ve kompos tesisi, çiçekçilik, meyvecilik, tersaneler ve arkeolojik kazılar konularına değindi. İlçede kurulacak müzeler hakkında öğrencilere bilgiler de veren Başkan Oral, her türlü öneri ve şikâyetlerin kendilerine iletilmesini istedi.

Programda Başkan Oral’a; Altınova Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Timaç, okul yöneticileri ve öğreti üyeleri eşlik etti.