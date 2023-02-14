Başkan Oral'dan Altınovalı tersanecilere konut teşekkürü

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ilçede kurulu tersanelerin depremzedeler için yapacakları konut hamlesini duyurarak, “Tersanecilerimizle bir kez daha gururlandık. Ülkem adına kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Hersek Tersaneler Bölgesinde kurulu bulunan tersanelerin deprem bölgesine ciddi katkılar sağladığını söyleyen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Şimdi de tersanecilerimizin bölgeye deprem konutu yapacaklarını öğrendim. Bir kez daha gurur duydum. Tersanelerimize bu önemli ve anlamlı girişimlerinden dolayı yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Tüm imkânlarını seferber ettiler”

Altınova Tersaneler bölgesinde kurulu bulunan Altınova Tersane Girişimcileri San. ve Tic. A.Ş. ile birlik dışındaki tersanelerin, Kahramanmaraş merkez üstü 10 ili etkileyen depremde bölgeye ciddi yardımlarda bulunduğunu ifade eden Başkan Oral, “Tersanelerimiz bölgeye; konteyner, araç-gereç, insani yardı arama kurtarma ekibi gibi bir çok destek verdi. Tüm imkânlarını seferber ettiler. Şimdi de Altınova’daki tersanelerimizin bölgeye deprem konutları yapacaklarını öğrendik. Bu bizi oldukça duygulandırdı ve sevindirdi. Tüm tersanecilerimiz, iş insanlarımıza ülkem adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.