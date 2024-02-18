Başkan Orkan: 'Doğayı ve yeşili koruyoruz'

Türkiye’nin en çevreci, en temiz, en yeşil ve en sağlıklı kentlerinden biri olmayı hedefleyen Karesi Belediyesi çevre dostu yatırım ve çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Karesi Belediyesi olarak; ilçemiz genelinde yürüttüğümüz bütün proje ve çalışmalarda, çevreyi, doğayı ve yeşili korumaya özen gösteriyoruz” dedi.

Karesi Belediyesi, toplumsal duyarlılığı artırmak, atıkların ayrıştırılması, kaynakların verimli kullanılması, atıkların miktarının azaltılması, kaynağında ayrıştırılması, daha yeşil ve temiz ilçe adına yatırım ve çalışmalarını sürdürüyor. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın büyük önem verdiği çevreci yatırımlardan ilki Güneş Enerjisi Santrali olmuştu. Karesi’nin diğer yatırımlardan biri ise Karesi Belediyesi tarafından Üçpınar Mahallesi’nde inşa edilen Temizlik İşleri Müdürlüğü Ek Hizmet binası ile ayı yerde kurulan Atık Getirme Merkezi. Yeni hizmet binası ile Karesi’de çöp toplama hizmetleri daha etkin bir şekilde yapılırken, Atık Getirme Merkezi ile ‘Sıfır Atık’ bilinci yaygınlaştırılıyor.

Başkan Orkan: “Sıfır atık projesine destek veriyoruz”

İlçe genelinde Sıfır Atık ve çevre ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, “Karesi Belediyesi olarak; ilçemiz genelinde yürüttüğümüz bütün proje ve çalışmalarda, çevreyi, doğayı ve yeşili korumaya özen gösteriyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerinde başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ ile atıkların kaynağında ayrıştırılması amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Çevreye ve doğaya zarar verecek atıkların geri dönüşüme kazandırılması için büyük gayret gösteriyoruz. Yatırım ve çalışmalarımız gösterdiğimiz hassasiyetin en güzel vesikası olmuştur” dedi.

Kişi başı 25 metrekare yeşil alan

Karesi Belediyesi tarafından ilçe genelinde yeşil alan miktarının arttırılması, yeni ormanlık alanların ilçeye kazandırılması, bakımlı bir şehir için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçeye yeni park ve yeşil alanlar kazandırıyor. İlçeye yeni parklar ve yeşil alanlar kazandırılırken, mevcut parklarda yenileme, bakım ve onarım çalışmaları ekipler tarafından titizlikle gerçekleştiriliyor. Karesi Belediyesi, ilçede kişi başı yeşil alan miktarını ise 25 metrekareye çıkarmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda ise çalışmalarını arttırarak sürdürüyor.

Doğal gübre su tasarrufu sağlıyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından alınan dal öğütme ve parçalama makinesi ile talaş haline getiren ekipler, doğadan elde edilen dal atıklarının büyük bölümünü yeniden doğa ile buluşturuyor. Elde edilen talaşlar doğal gübre olarak yeşil alanlarda kullanılıyor. Talaşlar ile bitkilerin gübre ihtiyacı giderilirken, doğal gübrenin toprağı nemli tutması sayesinde sulamadan da tasarruf ediliyor. Talaşlar toprakla buluşunca zengin bitki besin maddesi içeriğine sahip humus oluşumu sağlıyor. Artan talaşlar ise ihtiyacı olanlara yakacak olarak dağıtılıyor.

Karesi Belediyesi bu çalışmasıyla doğadan geleni tekrar doğayla buluşturuyor ve geri dönüşüme katkı sağlıyor.