Başkan Orkan'dan kırsal mahallelere ziyaret

Balıkesir’de Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ilçenin tüm mahallelerini ziyaret etmeye ve karış karış gezmeye devam ediyor.

Sorunları, beklentileri ve devam eden çalışmaları yerinde gözlemleyerek her yaşta mahalle sakinleri ile bir araya gelmeye büyük önem veren Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, kırsal mahalleleri ziyaret ederek muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Orkan’ın gerçekleştirdiği ziyaretinde kendisine birim müdürleri eşlik etti. Başkan Orkan’ın ilk durağı Ziyaretli Mahallesi oldu. Mahalle muhtarından ihtiyaç ve talepleriyle ilgili bilgi alan Başkan Orkan, tek tek not aldı. Başkan Orkan daha sonra sırasıyla Toybelen, Yeroluk, Düzoba, Hisaralan ve Çaypınar’ı ziyaret etti. Çaypınar Mahallesi’nde yapımları devam eden Köy Konağı ve taş döşeme çalışmalarını mahalle muhtarı ve vatandaşlarla birlikte inceleyen Orkan, belediye ekiplerine kolaylıklar diledi. Başkan Orkan ziyaretlerinde kendisini güler yüzle karşılayan vatandaşlara teşekkür etti.

“Planlamalarımızı yerinde yapıyoruz”

Mahalle ve vatandaş ziyaretlerini hem merkezde hem de kırsalda göreve başladıkları günden itibaren sürdürdüklerini ifade eden Başkan Orkan, “Uzak yakın demeden hemşehrilerimizin ayağına gidiyoruz. Kapısını çalıyor, hal hatır soruyoruz. Bu ziyaretlerde, seçim sürecinde aldığımız notların yanı sıra göreve gelir gelmez tüm mahallemizde belirlediğimiz sorun ve beklentileri çözüme kavuşturmaya çalışıyor, söz konusu sorunları yerinde inceliyor, mahalle muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla istişareler gerçekleştiriyoruz. Yeni taleplerle ilgili de anlık çözüme kavuşacak olanları yerinde verdiğimiz talimatlarımızla karşılarken, kısa ve orta vadede çözebileceklerimizin de planlamalarını yine yerinde yapıyoruz” dedi.

“Vatandaşlarımızla istişarelerde bulunuyoruz”

Ziyaretlerde muhtarlardan hanımlardan gençlere ve çocuklara kadar her kesimden vatandaşla görüşme fırsatı bulduklarını belirten Başkan Orkan, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kapımız her bir vatandaşımıza açık oldu. Ancak bunu asla yeterli görmedik. Bize ulaşamayan vatandaşlarımıza biz ulaşıyor, vatandaşlarımızı dinliyor, önceliklerini öğreniyor, sorunları yerinde tespit ediyor, çözüm yollarını onlarla yaptığımız fikir alış verişleriyle değerlendiriyoruz. Bu ziyaretleri, taleplerin ve devam eden çalışmaların yerinde tespiti, yeni başlayacak çalışmaların fizibilitesi ve planlaması ile vatandaşlarımızla istişareler bakımından oldukça fazla önemsiyoruz. Kapımız vatandaşlarımıza bundan sonra da her zaman açık olacak. Diğer taraftan da bu mahalle ziyaretlerimizde devam edecek” diye konuştu.