Başkan Orkan muhtarlarla buluştu

Sık sık vatandaşlarla bir araya gelen ve istişarelerde bulunan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, kırsal mahalle muhtarlarıyla buluştu. Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş’ın da bulunduğu toplantıda Karesi ilçesi masaya yatırıldı.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan toplumun çeşitli kesimleriyle buluşmalarını sürdürüyor. Başkan Orkan, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş’ın da katılımıyla mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Karesi Millet Bahçesi’ndeki Logo Kafe’de düzenlenen toplantıda kırsal mahalle muhtarları Başkan Orkan ile buluştu. Toplantıya Kaymakam Arslanbaş’ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları ve belediyede görevli müdürlerde katıldı.

Toplantıda muhtarların istek ve önerilerini dinleyen Başkan Orkan, fikir alışverişinde bulundu. Yerel ve ulusal konuların da görüşüldüğü toplantıda Orkan, belediye çalışmaları hakkında da muhtarlara bilgiler verdi. Muhtarların belediye ve mahalle sakinleri arasında köprü görevi gördüğünü ifade eden Orkan, davete katılan muhtarlara teşekkür ederek “Kaymakamımız Metin Arslanbaş ile birlikte kırsal mahallelerimizin kıymetli muhtarlarıyla bir araya geldik. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını konuştuğumuz, ihtiyaçları ve talepleri dinlediğimiz verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bugüne kadar birlikte oldukça faydalı çalışmalara imza attığımız Muhtarlarımıza bu güzel toplantı için teşekkür ediyorum” dedi.