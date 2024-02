Başkan Orkan pazar esnafıyla buluştu

TAKİP ET

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Karizma pazar yerini ziyaret ederek pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Orkan, Belediye olarak her zaman esnaf ve vatandaşın yanında olduklarını söyledi.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Göreve başladığı günden bu yana ara vermeden mahalle, esnaf ve vatandaş ziyaretlerine ara vermeden devam eden Başkan Orkan, son ziyaretini Karizma Pazaryerine gerçekleştirdi. Sorunları, beklentileri ve devam eden çalışmaları yerinde gözlemleyerek her yaşta mahalle sakinleri ile bir araya gelmeye büyük önem veren Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Orkan’a ziyaretlerinde Belediye Başkan Yardımcısı Muhiddin Diker, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka ve birim müdürleri eşlik etti.

Başkan Orkan: “Ziyaretlerimiz devam edecek”

Ziyaretinde vatandaşlara, hanımlardan gençlere ve çocuklara kadar her kesimden vatandaşla görüşme fırsatı bulduklarını belirten Başkan Orkan, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kapımız her bir vatandaşımıza açık oldu. Ancak bunu asla yeterli görmedik. Bize ulaşamayan vatandaşlarımıza biz ulaşıyor, vatandaşlarımızı dinliyor, önceliklerini öğreniyor, sorunları yerinde tespit ediyor, çözüm yollarını onlarla yaptığımız fikir alış verişleriyle değerlendiriyoruz. Bu ziyaretleri, taleplerin ve devam eden çalışmaların yerinde tespiti, yeni başlayacak çalışmaların fizibilitesi ve planlaması ile vatandaşlarımızla istişareler bakımından oldukça fazla önemsiyoruz. Kapımız vatandaşlarımıza bundan sonra da her zaman açık olacak. Diğer taraftan da bu mahalle ziyaretlerimizde devam edecek” diye konuştu.