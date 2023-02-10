Başkan Özcan depremzede vatandaşlarla kucaklaşmaya devam ediyor

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, deprem bölgesinden kendi imkanları ile Nazilli’ye gelen vatandaşları Belediye Meydanı’nda karşılayarak kalacak yeri olmayanların misafirhaneye yerleştirilmesi talimatı verdi.

Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da depremden etkilenen ve Nazilli’de akrabası olan vatandaşlar ilçeye gelmeye devam ediyor. Nazilli Belediyespor otobüsünün yanı sıra kendi imkanları ile ilçeye gelen vatandaşlar, üzüntülerini Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ile paylaşıyor.

Depremzede vatandaşları Belediye Meydanı’nda karşılayan Başkan Özcan, “Özellikle Nazillimizde ailesi, akrabası olan vatandaşlarımız Nazillimize gelmeye devam ediyor. Kalacak yeri olmayan depremzedelerimizi misafirhanemize yerleştiriyoruz. Bizler her zaman yanlarındayız. Nazilli Kaymakamlığımızla tüm ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız. İnşallah bu zor günleri dün olduğu gibi bugün de birlikte aşacağız” dedi.