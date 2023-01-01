Başkan Özdemir 2023'e işçilerle birlikte girdi

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, yeni yıla sahada görev yapan Zabıta Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleriyle birlikte girdi.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, 7/24 esasıyla sahada görev yapan Zabıta Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerini ziyaret etti. Zabıta ve işçilerle sohbet eden Özdemir, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Özdemir, yeni yıla girilmesine dakikalar kala insan trafiğinin en yoğun olduğu Çarşı Caddesi’ne gitti. Özdemir, saatler gece 00.00’ı gösterdiğinde beraberindeki yardımcıları, birim müdürleri ve personel ile birlikte yeni yılı karşıladı.

2023’ün ülke tarihi açısından çok önemli olduğuna dikkat çeken Özdemir, “2023 yılının ilçemize, İstanbul’a, coğrafyamıza ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Güzelliklerin yaşandığı bir yıl olmasını temenni ediyorum. Bu akşam vatandaşlarımız ailesiyle birlikte mutlu bir şekilde zaman geçirirken, bizler de ilçemize hizmet sunan arkadaşlarımızla yeni yıla girdik. Bu vesileyle bu gece yoğun bir performans gösteren Zabıta, Çevre Koruma personelimiz ile nöbetteki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Diliyorum ki 2023 yılı başta gençler olmak üzere tüm hemşehrilerimiz ve ilçemiz için güzel bir yıl olsun” dedi.

Özdemir, sohbet ettiği vatandaşların ve esnafın yeni yılını da kutladı.