Başkan Özlü: 'Bu şahlanışa en büyük katkıyı sunabilmek adına gece gündüz çalışıyoruz'

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Türkiye Yüzyılı hepimizin ülkece ve milletçe büyük başarılar elde edeceğimiz yüzyıl olacak. Bu yüzyıl ülkemizin şahlanışına gebe. Bu şahlanışa Başiskele’mizden en büyük katkıyı sunabilmek adına hep birlikte yoğun tempoda gece gündüz demeden çalışıyoruz" dedi.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ekibiyle birlikte vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşların taleplerini dinleyen Özlü, "Başiskeleli hemşehrilerimizin teveccühü ile başladığımız bu kutlu yolda, omuz omuza el birliğiyle kentimizde güzel işlere imza attık. Türkiye Yüzyılı hepimizin ülkece ve milletçe büyük başarılar elde edeceğimiz yüzyıl olacak. Bu yüzyıl ülkemizin şahlanışına gebe. Bu şahlanışa Başiskele’mizden en büyük katkıyı sunabilmek adına hep birlikte yoğun tempoda gece gündüz demeden çalışıyoruz. Halkımızla gönül gönüle, yüz yüze iletişim halinde olmak onlarla hemhal olmak, onların hayır dualarını almak bizlere daha çok güç ve enerji veriyor. Tüm hemşehrilerime gönül kapılarını bizlere açtıkları için teşekkür ediyorum" dedi.