Başkan Özlü: 'Gençler kentimizi gururlandırıyor'
Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Her geçen gün büyümeye devam eden Genc-i Âl ailemizde yetişen gençlerimiz spordan sanata, bilimden teknolojiye daha birçok alanda eğitimler alarak başarıdan başarıya koşarak bizleri ve kentimizi gururlandırıyor dedi.
Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Her geçen gün büyümeye devam eden Genc-i Âlâ ailemizde yetişen gençlerimiz spordan sanata, bilimden teknolojiye daha birçok alanda eğitimler alarak başarıdan başarıya koşarak bizleri ve kentimizi gururlandırıyor" dedi.
Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Genc-i Âlâ gönüllüleri ile bir araya geldi. Genc-i Âlâ gençlik modelinin ödüle layık görüldüğüne dikkat çeken Özlü, "Genc-i Âlâ, ulusal bazda yapılan proje yarışmalarında hem ödüller hem de meyvelerini topladı, toplamaya da devam ediyor. Her geçen gün büyümeye devam eden Genc-i Âlâ ailemizde yetişen gençlerimiz spordan sanata, bilimden teknolojiye daha birçok alanda eğitimler alarak başarıdan başarıya koşarak bizleri ve kentimizi gururlandırıyor" dedi.
Yasin Özlü, son 5 yıllık süreçte kentte yapılan gençlik çalışmalarını da değerlendirerek, gelecek dönemde yapacakları projeleri anlattı.