Başkan Özlü: 'Gençler kentimizi gururlandırıyor'

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Her geçen gün büyümeye devam eden Genc-i Âl ailemizde yetişen gençlerimiz spordan sanata, bilimden teknolojiye daha birçok alanda eğitimler alarak başarıdan başarıya koşarak bizleri ve kentimizi gururlandırıyor dedi.

Başkan Özlü: 'Gençler kentimizi gururlandırıyor'
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Her geçen gün büyümeye devam eden Genc-i Âlâ ailemizde yetişen gençlerimiz spordan sanata, bilimden teknolojiye daha birçok alanda eğitimler alarak başarıdan başarıya koşarak bizleri ve kentimizi gururlandırıyor" dedi.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Genc-i Âlâ gönüllüleri ile bir araya geldi. Genc-i Âlâ gençlik modelinin ödüle layık görüldüğüne dikkat çeken Özlü, "Genc-i Âlâ, ulusal bazda yapılan proje yarışmalarında hem ödüller hem de meyvelerini topladı, toplamaya da devam ediyor. Her geçen gün büyümeye devam eden Genc-i Âlâ ailemizde yetişen gençlerimiz spordan sanata, bilimden teknolojiye daha birçok alanda eğitimler alarak başarıdan başarıya koşarak bizleri ve kentimizi gururlandırıyor" dedi.

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Yasin Özlü, son 5 yıllık süreçte kentte yapılan gençlik çalışmalarını da değerlendirerek, gelecek dönemde yapacakları projeleri anlattı.