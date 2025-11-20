Başkan Özlü: 'Güçlü kadın, güçlü Türkiye demektir'

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Başiskele Halk Eğitim Merkezi’nin kadın eğitmenleriyle bir araya gelerek kadınların üretime ve sosyal hayata katılımının önemine dikkat çekti. Özlü, "Güçlü kadın; güçlü aile, güçlü şehir ve güçlü Türkiye demektir" dedi.

Başiskele Belediyesi Antik Köfte ve Restoran’da gerçekleştirilen buluşmada, kadınların eğitimde, üretimde ve sosyal hayatta üstlendiği roller konuşuldu. Kadın istihdamının güçlenmesinin Türkiye’nin ekonomik gelişimi için hayati rol taşıdığını belirten Başkan Özlü, Halk Eğitim Merkezi’nin bu noktada önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

"Güçlü kadın; güçlü aile, güçlü şehir ve güçlü Türkiye demektir"

Özlü, şunları kaydetti:

"Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’müz koordinesinde Başiskele Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (BAŞ-MEK) çatısı altında Başiskele Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle ilçemizin dört bir tarafında verilen her kurs, ilçedeki kadınlarımızın meslek edinmesine, aile ekonomisine katkı sağlamasına, sosyalleşmesine ve daha fazla özgüven kazanmasına vesile oluyor. Güçlü kadın; güçlü aile, güçlü şehir ve güçlü Türkiye demektir. Bu kapsamda bizler de Başiskele’de kadınlarımızın daha fazla üretmesini, ilçemizi daha da güzelleştirmesini istiyoruz. Sizlerin de büyük emekleri ile kadınlarımıza değer katacak hizmetler ve eserler üretiyoruz."

Başkan Özlü, kadın eğitmenlerin de büyük emekleri ile kadınlara yönelik hizmetler ürettiklerini sözlerine ekledi.