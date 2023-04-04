Başkan Özlü: 'Vatanımızın toprağına akıttığınız her bir damla kan için sizlere minnettarız'

Şehit aileleri ve gazilerle iftar sofrasında bir araya gelen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Cennet vatanımızın toprağına akıttığınız her bir damla kan için sizlere minnettarız. Mukaddes değerlerimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum" dedi.

Başiskele Kaymakamlığı ile Başiskele Belediyesi şahit aileleri ve gazilere yönelik iftar programı düzenledi. Başiskele Sahili’nde gerçekleşen programa Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kocaeli İlçe Jandarma Komutanı Gürbüz Göksu, ilçe protokolü, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı. Depremin bıraktığı derin izleri devlet ve milletin el birliğiyle silmeye çalıştığını ifade eden Başkan Özlü, "Hamdolsun Rabbimize ki güçlü bir devletimiz ile dayanışma ruhunu özünde yaşayan ve yaşatan milletimiz var. Yaklaşık iki yıl mücadelesini verdiğimiz pandeminin ardından 6 Şubat’ta yaşadığımız iki büyük deprem felaketi ülkemizi topyekun derinden sarstı. Ama bu zorlu süreci de hep birlikte aşacağız inşallah. Vatanımız için canlarını, kanlarını ve bedenlerini feda eden aziz şehitlerimizin aileleriyle ve gazilerimizle bu mukaddes iftar sofrasında bir arada olmanın onurunu yaşıyoruz. Sizler bizim en kıymetli değerlerimizsiniz. Bu cennet vatanımızın toprağına akıttığınız her bir damla kan için sizlere minnettarız. Mukaddes değerlerimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum" diye konuştu.

Programın sonunda Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü tarafından ailelere, şehitlerin ve gazilerin isimlerinin el yazısı ile yazıldığı özel yapım plaketler takdim edildi.