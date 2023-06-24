Başkan Özlü mesai arkadaşlarıyla bayramlaştı

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala mesai arkadaşlarıyla bayramlaşarak yaptıkları hizmetlerden ötürü teşekkür etti.

Başkan Özlü, Kurban Bayramı tatilinin öncesinde son mesai gününde belediye personelleriyle bir araya geldi. Başiskele Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen bayramlaşma programına Başkan Özlü’nün yanı sıra Başkan Vekili Nurettin Hoylan, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve personeller katıldı. Mesai arkadaşlarına gerçekleştirdikleri hizmetlerden ötürü teşekkür eden Başkan Yasin Özlü, bayramın öneminden bahsederek birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı verdi. Hep birlikte 4 yıldır Başiskele’de güzel işler yaptıklarını söyleyen Başkan Özlü, “Birlik ve beraberlik içerisinde yapılan her iş güzel. Bayramlar da birlikte olunca güzel. Başiskele bizim evimiz. Bizler de bu evin kocaman ve güzel ailesiyiz. Sevdiklerimizle, büyüklerimizle, çocuklarımızla hep birlikte güzel bir bayram geçirmeyi Cenabı Haktan niyaz ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Özlü, mesai arkadaşlarıyla tek tek tokalaşarak bayramlaştı.