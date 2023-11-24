Başkan Rahmi Şengül öğretmenler gününü kutladı

Öğretmenler ile bir araya gelen Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, “Yeni neslin ihyası ve inşası için gece gündüz çalışan, coğrafya ve sınır tanımayan, ülkemizin geleceğinin mimarlarından öğretmenlerimiz her geçen günümüze bir kandil daha yakmaya devam edecektir” dedi.

Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, Erenler Kaymakamı Günhan Yazar ve Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy 24 Kasım Öğretmenler Günü programları kapsamında Fevzi Kılıç Ortaokulunu ziyaret etti. Öğretmenler ile bir araya gelerek günlerini tebrik eden Başkan Rahmi Şengül, “Kıymetli öğretmenlerimiz için takvimlerde bir gün yer ayrılmış olsa da, aslında her günümüzde ayrı bir yer tutuyorlar. Hayat yolculuğumuzun en başından, gençliğimizin en dinamik çağına kadar yol yürüdüğümüz değerli öğretmenlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Yeni neslin ihyası ve inşası için gece gündüz çalışan, coğrafya ve sınır tanımayan, ülkemizin geleceğinin mimarlarından öğretmenlerimiz her geçen günümüze bir kandil daha yakmaya devam edecektir” diye konuştu.

Başkan Şengül, “Her daim kalbimizde olan şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” şeklinde konuştu. Başkan Şengül konuşmasının ardından sınıfları ziyaret ederek öğrencilere başarı temennisinde bulundu.

Kaymakam Günhan Yazar ise, “Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü en kalbi duygularım ile kutluyorum. Öğretmenlik mesleği gerçekten manevi olarak tüm güzellikleri içerisinde barındırıyor. Bu vesile ile gününüzü bir kez daha tebrik ediyor, şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.