Başkan Şadi Özdemir'den Üsteğmen Önderışık'a hayırlı olsun ziyareti

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer İlçe Jandarma Komutanlığı görevine gelen Üsteğmen Çağlar Önderışık’ı ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Üsteğmen Çağlar Önderışık’ı makamında ziyaret etti. Nilüfer İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki ziyarette Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’e eşi Nuray Özdemir, Başkan Yardımcıları Okan Şahin ve Serpil Altun, Meclis Üyeleri Ekrem Erk, Ata Erk Şanlı, Salih Güleç, Resul Tarman ve Gökçe Güney eşlik etti.

Yeni görevinde Önderışık’a başarılar dileyen Başkan Şadi Özdemir, ilçenin huzuru, güvenliği ve gelişmesi için her zaman ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirterek, kurumlar arası iş birliği ve uyumlu çalışmaya özen gösterdiklerini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nilüfer İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Çağlar Önderışık ise uyum içinde ilçenin huzur ve güvenliği için çalışacaklarını kaydetti.