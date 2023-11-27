Başkan Şahin, 'Bölgemizde projeleri ve uygulamaları ile örnek alınan belediye olduk'

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, dün AK Parti tarafından yapılan temayül yoklaması ilçelerinden tek aday adayı olarak girdiğini söyleyerek, "Bölgemizde projeleri ve uygulamaları ile örnek alınan belediye olduk’’ dedi.

Osmaneli Belediye Başkanlığını için geçtiğimiz günlerde aday adaylığını açıklayan mevcut başkan Münür Şahin, dün yapılan temayül yoklaması sonrası bir değerlendirmede bulundu. Başkan Şahin, "31 Mart 2024 günü yapılacak olan yerel seçimlerinde Osmaneli Belediye Başkanlığına tekrar devam etmek için ilçe başkanlığımıza müracaatımı yapmıştım. İlçe başkanımız ve ilçe yönetimimizin destekleri ile bugün yapılan temayül yoklamasına tek aday adayı olarak girdim. Öncelikle adaylık sürecimizde destekleri ve birlik ve beraberlik içinde tek aday olarak gösterilmem konusunda ısrarları için başta ilçe başkanımıza, sonrası kadın ve gençlik kolları başkanlarımıza, yönetim kurullarımıza ve eski dönemler ilçe başkanlarımıza teşekkür ediyorum’’ dedi.

"Bölgemizde projeleri ve uygulamaları ile örnek alınan belediye olduk"

Başkan Şahin açıklamasının devamında, "Osmaneli olarak birlik ve beraberliğimiz ilçemize daha çok hizmeti ve yatırımı getirecek. 2014-2024 döneminde Osmaneli hedeflerimizi gerçekleştirdik. Bölgemizde projeleri ve uygulamaları ile örnek alınan belediye olduk. 2024-2029 dönemi için Osmaneli halkının tercihi ile yeni hedeflere, yeni projelere devam edeceğiz inşallah” dedi.