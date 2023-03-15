Başkan Şahin, 'Bilecikspor'un bu yıl olmasa da seneye 3. Lig'e yükseleceğine inanıyoruz'

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden 1969 Bilecik Spor Kulübü’nün bu yıl olmasa da seneye 3. Lig’e çıkacağını inandıklarını ve buna göre planlama yaptıklarını söyledi.

Spora olan tutkusu ve 1308 Osmaneli Belediyespor bünyesindeki branşların kazandığı başarıların mimarı olan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, futbol takımım oyuncuları tebrik etti. Bilecik 1. Amatör Lig’de 10’uıncu hafta sonunda a grubunda 24 puanla ikinci sırada yer alan 1308 Osmaneli Belediyespor futbol takımı haftayı kendi evinde Kürespor’u 4-1 yenerek geçti.

Futbolcuları, teknik heyeti galibiyet sonrası tebrik eden Başkan Şahin, "Bilecikspor bu yıl olmasa bile önümüzdeki sezon 3. Lig’e yükselir diye planlamamızı yapıyoruz. Osmaneli, örnek alt yapısı ile yerel oyuncuları ile önümüzdeki yıllarda geçmişte defalarca yer aldığı BAL Ligi’nde mutlaka yerini alacak. Osmaneli Belediyesi olarak büyük önem verdiğimiz altyapımızla ve tesislerimizle faaliyet gösterdiğimiz 18 branşta çocuklarımıza ve gençlerimize spor yapma imkanlarını sunarken, yarışmacı kadromuzla başarıları yakalıyoruz” ifadelerini kullandı.