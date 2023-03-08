Başkan Şahin, afetzede ailelerle bir araya geldi

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, deprem bölgelerinden ilçeye yerleşen afetzede ailelerle bir araya geldi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, deprem bölgelerinden ilçeye yerleşen aileleri kaldıkları evlerde ziyaret etti. Hatay’dan ve Diyarbakır’dan ilçeye yerleşen iki farklı aileyi ziyaret eden Başkan Şahin’e meclis üyeleri eşlik etti. Başkan Şahin, ziyaret esnasında ailelere yönetimlerinin her zaman yanlarında ve hizmetlerinde olduklarını söyleyerek misafirperverlikleri için teşekkür etti.