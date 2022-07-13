SON
DAKİKA
İstanbul'da Süper Ay görsel şölen oluşturdu
Willian Arao Fenerbahçe için İstanbul'da
Bakan Kurum'dan ithal atık iddialarına yanıt
FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Amerika: 2 - Sırbistan: 3
Maribor, Shakhtyor Soligorsk'u 2 golle geçti

Başkan Şahin, bayramda ekmek çıkarmayan fırıncılara tepki gösterdi

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Kurban Bayramı'ndan uyarılara rağmen ekmek çıkarmayan fırıncılara tepki gösterdi.

Başkan Şahin, bayramda ekmek çıkarmayan fırıncılara tepki gösterdi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Kurban Bayramı’ndan uyarılara rağmen ekmek çıkarmayan fırıncılara tepki gösterdi.

Başkan Şahin yaptığı açıklamada, bayram günlerinde fırıncıların nöbetçi fırın belirlemek suretiyle ekmek çıkarmaları gerektiğini rica ettiklerini kaydetti. Şahin, "Görüyoruz ki halktan gelen şikayetler bu bayram tavan yaptı. Osmaneli Belediyesi olarak gerekeni yaparız. Bugünden itibaren halk ekmek çıkarmak için girişimlere başlıyoruz. Belli sayıda da olsa mutlaka ev ekmeği (köy ekmeği) ve piyasa fiyatlarının altında halk ekmeği çıkaracağız. Halk ekmeği ve köy ekmeği tesislerimiz Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisleri’nde olacak. İşimiz rekabet değil, halkın talebine uymak ve onların yararına tedbirleri almak. Osmaneli için hayırlı bir karar olur inşallah” dedi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Sahibinin elinden kaçan kurbanlık zor anlar yaşattı
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık zor anlar yaşattı
Sayalar'da silahlar patladı! 1'i ağır 2 yaralı
Sayalar’da silahlar patladı! 1’i ağır 2 yaralı
Silivri'de Trafik polislerinden bilgilendirme uygulaması
Silivri’de Trafik polislerinden bilgilendirme uygulaması
Kaymakam Toğan'dan bayram mesajı
Kaymakam Toğan’dan bayram mesajı
Otobüste düşüp kemiği kırılan vatandaşa aynı otobüste şoförlük sözü verildi
Otobüste düşüp kemiği kırılan vatandaşa aynı otobüste şoförlük sözü verildi
Silivrili üreticiler çifte bayram sevinci yaşadı
Silivrili üreticiler çifte bayram sevinci yaşadı
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

SHA Silivri Haber Ajansı

Google Play'den Hemen İndirin App Store'dan Hemen İndirin