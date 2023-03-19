Başkan Şahin'den ihale duyurusu

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, yeni belediye binası altına yapılacak iş yerlerinin kiraya verilmesiyle ilgili ihale duyurusu yaptı.

Başkan Şahin'den ihale duyurusu
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Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, yeni belediye binası altına yapılacak iş yerlerinin kiraya verilmesiyle ilgili ihale duyurusu yaptı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ihale ile ilgili yaptığı duyuruda, “Yeni belediye binamızın altında yapacağımız iş yerlerini kiraya vermek için çok yakında ihaleye çıkacağız. İş yerlerini kiralamak için büyük talep var. Vatandaşlarımızın isteği ve talepleri doğrultusunda yakın zamanda tarih ve detayları paylaşacağız. İlçemize hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.