Başkan Şahin'e öğretmeninden sürpriz ziyaret

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ortaokul öğretmeninin sürpriz ziyaretinde duygusal anlar yaşadı.

Emekli öğretmen belediyeye uğrayarak Başkan Şahin’e sürpriz yaptı. 1968-1969 yıllarında Osmaneli Atatürk Ortaokulu’nda fen bilgisi öğretmeni olarak görev yapan İlknur öğretmen, öğrencisi Başkan Şahin’i ziyaret etti. Başkan Şahin, hocasıyla yaptığı sohbet sırasında duygusal anlar yaşadı. Öğretmenine ziyareti için teşekkür eden Şahin, öğretmeniyle geçmiş anılarını paylaşarak, ona minnettarlığını ifade etti.