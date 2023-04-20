Başkan Şahin engelliler ve aileleriyle iftarda buluştu

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programında engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi.

Bilecik’in Osmaneli İlçesi’nde düzenlenen iftar yemeğine Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı. İftar programında Başkan Şahin, engelli bireylerle ve aileleriyle bir araya geldi.

"Münür Başkanımız her zaman yanımızda olmuştur"

Engelliler adına konuşma yapan Osmaneli Engelliler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Özden Karip "Bizleri bir araya getiren Münür Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kendisi bizlerin her zaman yanında olmuştur ve olmaya da devam ediyor. Başkanımız bizler için çok değerli projeler hayata geçirdi. Bizlerin yaşamlarını kolaylaştırma konusunda tüm imkanlarını sefer ediyor. Dün olduğu gibi bugün de kendisinin her zaman yanındayız. Bu yemeğin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve bizleri yalnız bırakmayarak iftar yemeğimize icabet edenler çok teşekkür ediyorum” dedi.

"Sizlerle beraber olmak ve aynı sofrayı paylaşmak çok güzel"

İftar sonrası konuşan Belediye Başkanı Münür Şahin, özel bireylere ve ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini ifade ederek, "Öncelikle tüm dostlarımızla beraber olduğumuzdan dolayı çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Ramazan ayında dini vecibelerimizi yerine getirirken aynı zamanda sosyalleşiyoruz. Sizlerle beraber olmak ve aynı sofrayı paylaşmak çok güzel. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bizim için sizlerin yeri bambaşka başta Kaymakamımız olmak üzere Belediye Başkanı olarak ben ve tüm personelimiz engellilerin tüm konularına hassasiyetle yaklaşıyor. Ben, her zaman sizlerin yanında olduğumu ve sizlerle bir arada olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.