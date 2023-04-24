Başkan Şahin'in görev den uzaklaştırılması 2 ay daha uzatıldı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in görev den uzaklaştırılmasına 2 ay daha uzatıldı.

Olay 20 Ocak 2022 günü Bilecik Belediyesinde meydana gelmişti. CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in danışmanı Selçuk Erdağı’nın, bir AVM inşaatının iskanı için 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanmıştı. Ardından soruşturmanın selameti açısından Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin 25 Şubat 2022 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından 2 ay görevden uzaklaştırılmıştı. Yaşanan süreçte her defasının da 2 ay görevden uzaklaştırılma yazısı gelen Şahin’in 25.04.2023 tarihinden itibaren 2 aylığına yeniden başlayacak.

Diğer yandan, Bilecik Belediyesindeki rüşvet iddiaları nedeniyle görevinden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, hakkında açılan bir başka bir davada 2 yıl 1 ay ay hapis cezasına çarptırılmıştı.